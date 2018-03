Senado contraria comissão e não exonera Agaciel Maia

O primeiro-secretário do Senado, senador Heráclito Fortes (DEM-PI), oficializou nesta quinta-feira, 11, a determinação de suspender o ex-diretor da Casa, Agaciel Maia, por 90 dias por envolvimento na edição de atos secretos do Senado. Reportagem publicada pelo Estado de S.Paulo no ano passado revelou que centenas de atos, que foram usados para a contratação de aliados políticos e senadores e até para aumentos de salários dos funcionários, ficaram sem a devida publicação legal. À época, Agaciel Maia foi apontado como mentor da prática.

A Comissão Especial, formada por três servidores, investigou o caso, sendo que dois deles sugeriram, ao final dos trabalhos, a demissão de Agaciel Maia do funcionalismo público. Heráclito Fortes decidiu, no entanto, apenas suspender o ex-diretor porque, segundo o senador, "a pena de demissão por improbidade administrativa, que seria a aplicável ao caso, só poderia ser imposta depois de condenação judicial, o que ainda não ocorreu".