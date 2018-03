Senado confirma votação da resolução 72 para 3ª feira O plenário do Senado aprovou, em votação simbólica, requerimento do líder do governo no Congresso, senador Jose Pimentel (PT-CE), para garantir que a votação do projeto que acaba com a guerra dos portos ocorra na próxima terça-feira (24). Os senadores concordaram em conferir regime de urgência à proposta, o que significa que a matéria poderá ser votada na frente das duas medidas provisórias que trancam a pauta de votações.