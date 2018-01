Senado confirma audiência com Mantega sobre Vale

A comissão deseja ouvir Mantega devido a notícias que mostraram suposto envolvimento dele na sucessão de Roger Agnelli por Murilo Ferreira. Reportagem do jornal O Estado de S. Paulo revelou que o ministro encontrou-se com o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Lázaro Brandão, buscando apoio para a substituição de Agnelli. O Bradesco é um dos principais acionistas da mineradora.

A exposição do ministro, porém, deverá ser mais ampla. Além de debater o tema da Vale, Mantega fará uma explanação sobre o cenário econômico do país. A audiência vai acontecer apenas em maio devido ao feriado da Semana Santa na próxima semana e à agenda do ministro.

A CAE também marcou audiência com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, para debater a revisão da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP). Esta audiência foi marcada para o dia 10 de maio.