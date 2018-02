Senado começa a discutir PEC do Voto Aberto O plenário do Senado começou no início da noite desta terça-feira, 26, a discutir a votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que institui o voto aberto para todas as modalidades de Poder Legislativo. Os senadores discutem no momento como se dará a votação. Há resistência de parlamentares em aprovar a PEC do jeito que está, uma vez que ela acaba com o voto secreto, além de pedidos de cassação, para análise de vetos presidenciais e indicação de autoridades.