Senado cassa Demóstenes Torres por 56 votos a favor O plenário do Senado cassou nesta segunda o mandato do senador Demóstenes Torres (Ex-DEM, sem partido-GO) por usar o cargo na defesa dos interesses do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. Numa rápida votação secreta, que não durou mais que cinco minutos, foram dados 56 votos a favor da perda do mandato de Demóstenes, 19 contra e cinco abstenções. Apenas o senador Clovis Fecury (DEM-MA) não participou da sessão de votação.