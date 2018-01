Maria Lenir é mulher do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Benjamin Zymler, e a sua nomeação era para o gabinete da liderança do PR. A nomeação foi desfeita depois que o jornal O Estado de S. Paulo revelou o fato e lembrou que o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, cuja pasta é alvo de constante fiscalização por parte do TCU, é do PR.