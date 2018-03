Senado autoriza perdão de parte da dívida do Congo O Senado Federal autorizou a União a firmar contrato de reestruturação de créditos com a República do Congo, que deve ao Brasil um montante de US$ 352,676 milhões. Com a decisão, publicada em resolução no Diário Oficial da União, o valor a ser efetivamente pago pelo Congo será de US$ 74,588 milhões, o equivalente a 21% da dívida total. O valor perdoado, portanto, foi de US$ 278,088 milhões.