Os outros Estados autorizados a contratar crédito externo são: São Paulo (US$ 200 milhões da Corporação Andina de Fomento - CAF); Pernambuco (US$ 550 milhões do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird); Rio Grande do Norte (US$ 360 milhões do Bird); e Ceará (US$ 11,577 milhões do BID). As permissões estão publicadas no Diário Oficial da União.