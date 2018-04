Senado assegura prazo para votar 2º turno da DRU A votação em segundo turno da emenda à Constituição que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU) até 2015 avançou hoje no Senado, com a primeira das três sessões de discussão necessárias para a matéria entrar na ordem do dia. Os 12 senadores presentes, todos eles da base aliada do governo, elogiaram a proposta que permitirá à União gastar livremente 20% dos recursos arrecadados com impostos e contribuições sociais, com exceção das contribuições previdenciárias. O valor deve corresponder a R$ 62,4 bilhões em 2012. A validade da DRU que está em vigor termina em 31 de dezembro.