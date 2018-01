Senado aprovaindicações de 3 novos integrantes do CNJ

Déborah Ciocci foi aprovada com 60 votos favoráveis e 7 contrários. Ele tem doutorado em bioética e medicina legal. Em sua sabatina, ela defendeu o direito dos casais homossexuais de ter filhos por meio da reprodução assistida e afirmou que, com o reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo, "a Justiça está simplesmente reconhecendo o direito constitucional à igualdade".

Já o juiz do Trabalho Flavio Portinho Sirangelo foi aprovado com 58 votos favoráveis e 7 contrários. Ele é defende a conciliação nas ações, para evitar o aumento dos contenciosos que, a seu ver, só ocupam tempo, aumenta o gasto de dinheiro e causa desconforto.

Rubens Curado Silveira, também juiz do Trabalho, recebeu 55 votos favoráveis e oito contrários do plenário. Ele defende investimentos em tecnologia da informação e gestão administrativa para a melhoria da eficiência do Judiciário. O CNJ é formado por 15 membros e faz o controle externo da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.