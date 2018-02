Senado aprova urgência para projeto de rateio do FPE Os senadores aprovaram na noite desta terça-feira, em votação simbólica no plenário, um requerimento de urgência ao projeto relatado pelo parlamentar Walter Pinheiro (PT-BA) que muda os critérios de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE). O pedido era necessário para votar a matéria diretamente no plenário da Casa, sem a necessidade de passar por três comissões temáticas.