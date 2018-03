Senado aprova urgência para Código Florestal

Senadores do governo e da oposição aprovaram nesta quarta-feira, 30, por 58 votos a 6, o requerimento de urgência para votar o projeto do Código Florestal na próxima terça-feira, 6. O procedimento se deu no mesmo dia em que o pedido foi lido no plenário e sem os protestos dos dois senadores do PSOL Marinor Brito (PA) e Randolfe Rodrigues (AP), os únicos que, publicamente, se manifestam contra os termos da proposta.

A expectativa do governo é iniciar a tramitação do projeto na Câmara na próxima quinta-feira, 8. Cumprindo o prazo e estendido o exame do texto até o dia 22, véspera do início do recesso legislativo, os líderes acreditam que haverá tempo para a proposta começar a vigorar ainda este ano. Alguns pontos, porém, como a recomposição de áreas desmatadas, ainda precisam ser regulamentados.