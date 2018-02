Senado aprova secretaria que acomodará PSD O Senado aprovou nesta quinta-feira a criação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa em uma sessão com fortes críticas de parlamentares do PSDB. O órgão terá status de ministério e será a trigésima nona pasta do governo Dilma Rousseff. A proposta, que segue para sanção presidencial, prevê que a pasta assumirá funções do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior relacionadas às microempresas e ao artesanato e contará com a criação de 66 cargos.