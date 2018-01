Senado aprova redução de tributos para setor cultural O plenário do Senado aprovou esta tarde um projeto que corrige dispositivo do programa Simples voltado para o setor da Cultura. A proposta, apresentada originalmente na Câmara dos Deputados, altera norma aprovada pelo Congresso no ano passado, quando incluiu a área cultural entre os setores que deveriam pagar de 8% a 17,5% de tributos. Antes, o setor cultural pagava 4,5%. Pelo projeto aprovado hoje, que agora será encaminhado à sanção presidencial, a alíquota passa a ser de 6%.