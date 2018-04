Senado aprova prorrogação da DRU em 1º turno

BRASÍLIA - O plenário do Senado acaba de aprovar, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prorroga a Desvinculação de Receitas da União (DRU) até 2015. Foram 59 votos a favor e 12 contrários. A matéria é o item prioritário do governo no Congresso e garantirá a livre movimentação de R$ 62 bilhões de recursos do Orçamento de 2012.

Foi uma votação tranquila, sem confrontos com a oposição, em que o governo conseguiu uma margem folgada, já que o mínimo necessário para aprovar a matéria eram 49 votos. A previsão é de que a votação da matéria em segundo turno ocorra na próxima terça-feira, dia 20.