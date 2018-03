Senado aprova proposta sobre Zona Franca de Manaus O Senado aprovou ontem, em dois turnos, proposta de emenda à Constituição que amplia até 2033 o prazo de vigência da Zona Franca de Manaus (ZFM) com suas características de área livre de comércio, exportação, importação e incentivos fiscais. De iniciativa do senador Arthur Virgílio (PMDB-AM), a emenda também prorroga até 31 de dezembro de 2029 a concessão de benefícios fiscais destinados à capacitação do setor de tecnologia da informação. Os benefícios acabariam em 2019. O texto seguirá agora para a deliberação da Câmara dos Deputados.