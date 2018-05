Senado aprova proposta de reforma eleitoral A proposta de reforma eleitoral acaba de ser votada em sessão conjunta das comissões de Constituição e Justiça e de Ciência e Tecnologia do Senado. A previsão é que ela seja votada ainda hoje à tarde pelo plenário da Casa. A proposta libera o uso da internet nas campanhas eleitorais do ano que vem e prevê a propaganda paga na internet para os candidatos à Presidência da República. A proposta aprovada pelos senadores alterou o texto da Câmara e acaba com o voto em trânsito para presidente da República e com a necessidade de impressão do voto nas urnas eletrônicas.