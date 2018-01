Senado aprova pena mais dura para crime organizado O Senado aprovou esta noite, em votação simbólica, projeto que endurece as penas para condenados que fazem parte de organização criminosa. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. De acordo com o projeto, de autoria da senadora Serys Slhessarenko (PT-MT), será tipificado como crime organizado, de acordo com o projeto: "participar ou financiar associação de três ou mais pessoas com estabilidade, estrutura organizacional hierárquica e divisão de tarefas para obter, direta ou indiretamente, com o emprego de violência, ameaça, fraude, tráfico de influência ou atos de corrupção, vantagem de qualquer natureza".