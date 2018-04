Senado aprova pedido para auditoria do TCU no BNDES O plenário do Senado aprovou ontem um pedido para que o Tribunal de Contas da União (TCU) realize auditoria nos contratos de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) feitos no exterior. O autor do requerimento, senador Álvaro Dias (PSDB-PR), diz em sua justificativa que o governo brasileiro tem usado recursos do BNDES no exterior, "mantendo um canteiro de obras nos países vizinhos", enquanto obras estão paralisadas no Brasil. "O presidente Lula tem usado recursos do BNDES para financiar estradas, ferrovias, metrôs, aeroportos nos países vizinhos, ou seja, tudo aquilo que precisa ser feito no Brasil e que o governo não faz", diz o senador. Dias afirmou ainda que essas operações "podem ser a origem dos recursos do caixa 2 do Partido dos Trabalhadores no exterior". O requerimento, segundo a assessoria de Dias, será encaminhado diretamente ao TCU, sem a necessidade de outras votações no Senado. O senador pede principalmente uma análise da relevância dos projetos financiados no exterior em relação aos interesses nacionais. "É necessário que se promova uma auditoria rigorosa na execução desses financiamentos".