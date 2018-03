Senado aprova pedido de informações sobre voos da FAB

Aloysio Nunes Ferreira pede que o ministério responda a sete perguntas. Entre elas, quantos voos com aviões da FAB foram realizados com base no Decreto 4.244/2002 (que disciplina o uso de aeronaves oficiais), quais os destinos e quais autoridades estiveram nesses voos.

Na segunda-feira, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), avisou que apoiaria o pedido do tucano. "Quero, de pronto, dizer que eu defendo e apoio a aprovação do requerimento", disse Renan, ao lê-lo em plenário. Renan se valeu de um avião da FAB para ir ao casamento da filha do líder do PMDB na Casa, Eduardo Braga (AM).

A viagem foi revelada em reportagem do jornal Folha de S.Paulo na edição de quinta-feira passada. No dia da divulgação, Renan avisou que não iria devolver os recursos, mas, um dia depois, decidiu restituir R$ 32 mil aos cofres públicos decorrentes do voo de ida e volta para o evento ocorrido no litoral baiano.