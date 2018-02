Senado aprova nome de Lacerda para dirigir Abin O Senado aprovou, no início da noite de ontem, o nome do ex-diretor-geral da Polícia Federal Paulo Lacerda para comandar a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN). A indicação recebeu 50 votos favoráveis e 9 contrários. Houve 2 abstenções. Lacerda, que multiplicou as operações da PF enquanto esteve à frente da corporação, já anunciou o interesse em ver aprovada uma lei que permita à Abin fazer grampos telefônicos, com autorização judicial, em suspeitas de terrorismo e sabotagem.