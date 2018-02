Senado aprova nome de Benedito Gonçalves para o STJ

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 26, a indicação do juiz federal Benedito Gonçalves para integrar o Superior Tribunal de Justiça (STJ). Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gonçalves vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria do ministro José Delgado, destinada a membros de tribunais regionais federais. Natural do Rio de Janeiro, o desembargador federal Benedito Gonçalves iniciou sua carreira na magistratura como juiz federal, aprovado em concurso público de provas e títulos no ano de 1988. Dez anos depois, foi promovido, por merecimento, ao cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região, com jurisdição nos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Segundo o STJ, o desembargador federal também foi coordenador regional dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região. No cargo, promoveu a adesão dos órgãos públicos do Rio de Janeiro ao processo digital.