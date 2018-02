Senado aprova MPs para obras da Copa e da Olimpíada Com voto contrário da bancada do PSDB, o plenário do Senado aprovou, e agora seguem para sanção presidencial, os projetos de conversão das medidas provisórias (MPs) 496 e 497, que beneficiam setores que atuarão na Copa das Confederações de 2013, na Copa do Mundo de 2014 e nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.