Senado aprova MP que compena perdas da Lei Kandir O plenário do Senado aprovou na tarde desta quarta-feira, em rápida votação simbólica, o texto da Medida Provisória 585/2012, que destina R$ 1,95 bilhão a Estados e municípios exportadores para compensar as perdas de arrecadação decorrentes da Lei Kandir. Os parlamentares acataram parecer do relator da matéria, o líder do PTB na Casa, Gim Argello (DF), que manteve inalterado a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados no início de dezembro do ano passado.