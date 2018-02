Senado aprova MP da Copa e matéria vai à sanção O plenário do Senado aprovou na noite de hoje a Medida Provisória 527, que institui o Regime Diferenciado de Contratações (RDC) para as obras da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016. A matéria foi aprovada com ampla vantagem de votos para o governo, por 46 votos favoráveis contra 18 contrários da oposição.