Senado aprova MP da Basileia que segue para sanção O Senado aprovou agora nesta terça-feira a Medida Provisória 608, chamada MP da Basileia. A medida tem por objetivo dar mais solidez aos bancos e evitar choques, como o da crise de 2008, além de ser parte do compromisso do governo para implantar no Brasil as regras do acordo de Basileia 3. Entre outros pontos, o texto determina que os créditos tributários sem liquidez sejam deduzidos do patrimônio dos bancos.