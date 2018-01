Senado aprova Medida Provisória do trem-bala e oposição vai recorrer

Brasília - O Senado concluiu na noite dessa quarta-feira, 13, a votação da medida provisória do trem-bala, por 44 votos a 17. O projeto autoriza a União a oferecer garantia de empréstimo de até R$ 20 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao consórcio construtor do trem de alta velocidade (TAV). O trajeto ligará São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. A matéria segue para sanção presidencial.

Relatora da MP, a senadora Marta Suplicy (PT-SP) informou que o valor total da construção é da ordem de R$ 35 bilhões. No seu discurso de 13 páginas, Marta reconheceu que "alguns podem questionar a prioridade deste projeto frente à necessidade de investimentos em outras obras de Transportes". Em resposta, alegou que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) também favorece setores do País, como moradia, saneamento ambiental e transporte urbano. "Portanto, o trem de alta velocidade não é um projeto isolado, mas parte de grandes investimentos que visam garantir as condições para que nosso País possa fazer frente aos desafios deste século", alegou. Como a validade da MP termina domingo, os senadores ficaram impedidos de alterar o texto. Se o fizessem, o prazo extrapolaria antes de ser reexaminada pelos deputados.

O leilão do trem-bala já foi adiado duas vezes. O primeiro adiamento foi anunciado em novembro do ano passado e o segundo, na semana passada. Pelo novo cronograma, as empresas interessadas em participar da disputa terão que apresentar suas propostas no dia 11 de julho. O leilão será realizado em 29 de julho.

Durante a votação, o senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) lembrou que os recursos disponibilizados para a construção do TAV equivalem à construção de duas hidrelétricas de Belo Monte, mais de quatro vezes o que foi investido nos aeroportos nos últimos 10 anos e consumirá mais do que o dobro dos investimentos privados e públicos em ferrovias no Brasil desde 1999. "O gargalo de passageiros no País não está entre São Paulo e Rio de Janeiro, não é esse negócio de pai para filho que está se propondo aqui", lembrou, referindo-se ao trajeto inicialmente previsto para o trem-bala.

Os líderes do PSDB e do DEM, senadores Álvaro Dias (PR) e Demóstenes Torres (GO), anunciaram a decisão de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação direta de inconstitucionalidade (adin), questionando vários pontos da proposta. Um deles é o volume de recursos públicos envolvidos num empreendimento privado, "com flagrantes inconsistências", no dizer do líder tucano.

O líder do PSDB considera inconstitucional o fato de o relator na Câmara, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), ter criado uma empresa pública, a Empresa de Transportes Ferroviário de Alta Velocidade S.A, utilizando-se de uma medida provisória. Ele questiona ainda a dispensa de licitação, prevista na proposta, para contratação de empresas da área de tecnologia.

O senador Demóstenes Torres aponta como inconstitucional a abertura de crédito extraordinário autorizada pela MP, sem que a iniciativa esteja condicionada a situações de calamidade ou guerra, como prevê a lei.