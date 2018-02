Senado aprova indicação de Pagot para diretor-geral do DNIT

O Senado aprovou nesta terça-feira, 2, o nome de Luiz Antonio Pagot para a diretor-geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT) por 42 votos favoráveis, 24 contra e duas abstenções. A aprovação é resultado de um acordo entre a base do governo e a oposição, que aceitou manter o quórum em plenário, embora a maioria dos senadores de oposição tenha votado contra a indicação. O voto foi secreto. O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), recomendou voto contra a nomeação e disse que vai pedir uma CPI para apurar irregularidades no Denit. O líder do DEM, José Agripino (RN), liberou a bancada porque os senadores Jonas Pinheiro (MT) e Jaime Campos (MT) são amigos de Pagot. Em seguida, o Senado aprovou o nome de Paulo Lacerda para diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O nome do ex-diretor da Polícia Federal recebeu 50 votos favoráveis, nove contra e duas abstenções.