Senado aprova indicação de Márcio Fortes para presidir Autoridade Olímpica

BRASÍLIA - O plenário do Senado aprovou na tarde desta terça-feira, 5, por 41 votos favoráveis e sete contrários, a indicação do ex-ministro das Cidades Márcio Fortes para exercer o cargo de presidente da Autoridade Pública Olímpica (APO). Na manhã desta terça-feira, o ex-ministro teve o nome aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), após sabatina no colegiado.

A APO é um consórcio formado pelos governos federal, estadual e municipal, responsável por administrar recursos e gerenciar a execução de obras relativas às Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Inicialmente, o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles foi indicado para assumir a APO. No entanto, Meirelles acabou nomeado para a presidência do Conselho Público Olímpico, cargo que a princípio seria ocupado pela presidente Dilma Rousseff. No conselho, Meirelles estará acima do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), e do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB). Cabral e Paes também integram a APO, que ficará subordinada ao Conselho Olímpico.

Na comissão, Fortes defendeu a aprovação do Regime Diferenciado de Contratações (RDC) para as licitações das obras referentes aos Jogos Olímpicos de 2016 e declarou que não admitirá atrasos no cronograma. "Deixo claro que erros e atrasos serão inadmissíveis. Temos um compromisso com mais de 14 mil atletas de 205 países", afirmou.