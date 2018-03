Senado aprova indicação de Luiz Fux para o STF O plenário do Senado aprovou no início desta noite a indicação de Luiz Fux para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele recebeu 68 votos favoráveis, 2 votos contrários e não houve nenhuma abstenção. Fux foi indicado para 11ª vaga de ministro do STF, no lugar de Eros Grau.