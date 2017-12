Senado aprova indicação de Carmem Lucia para STF O plenário do Senado aprovou, por 55 votos a 1, a indicação da procuradora Carmem Lucia Antunes Rocha para o cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal. Ela entrará na vaga aberta com a aposentadoria do ministro Nelson Jobim. A votação da indicação de Carmem Lucia é resultado de acordo celebrado entre líderes partidários, com base em jurisprudência do Supremo, que permite a votação de autoridades, mesmo com pauta de votações trancada por medidas provisórias.