Senado aprova indicação de advogado para CNJ

A votação não durou dez minutos e, assim como na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) realizada na semana passada, nenhum parlamentar fez comentários ou questionamentos públicos sobre a atuação de Campelo como advogado do seu pai, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Emmanoel Pereira.

No início de março, reportagem do jornal O Estado de S. Paulo revelou que Campelo é formalmente defensor do pai em um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) - por suspeita de ter participado da nomeação de um servidor fantasma - e em uma investigação no próprio CNJ.