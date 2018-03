Senado aprova Gisela Gondin Ramos para o CNJ O Senado aprovou nesta quarta-feira, por 49 votos a cinco, a indicação da advogada Gisela Gondin Ramos para o cargo de ministra do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ela foi sabatinada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em 15 de maio, mas somente nesta quarta seu nome foi confirmado para o cargo. Gisela é integrante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por Santa Catarina.