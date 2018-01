Senado aprova criação de sessões de debates temáticos O Senado aprovou nesta segunda-feira, em votação simbólica, proposta do presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), de criar as sessões com debates temáticos no plenário. A iniciativa foi aventada por Renan um dia após ele ter sido questionado por cortar os debates em torno do discurso do pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves (MG). Renan interrompeu os debates sob a alegação de que era preciso iniciar a sessão de votação.