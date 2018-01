Senado aprova criação de 1.437 cargos no MPF até 2020 O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, numa votação relâmpago e simbólica, um projeto de lei que prevê a criação de 1.437 cargos no Ministério Público Federal (MPF) até 2020. A proposta, que segue para sanção presidencial, propõe a criação de 687 postos para integrantes do MPF, entre procuradores (660), procuradores regionais (15) e subprocuradores-gerais da República (12), e outros 750 cargos em comissão no seu quadro funcional.