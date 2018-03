O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira, 1, o projeto de criação da Secretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos, dando o penúltimo passado para oficializar o cargo de Roberto Mangabeira Unger , que tem status de ministro de Estado. O projeto vai agora à sanção do presidente da República. No ano passado, o mesmo Senado derrubou a medida provisória que criava a Secretaria.