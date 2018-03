Senado aprova criação da nova estatal do pré-sal O plenário do Senado aprovou hoje o projeto de lei que cria a nova estatal que vai administrar os contratos de produção de petróleo na camada pré-sal. Batizada inicialmente de Petro-Sal, a empresa teve seu nome alterado para Pré-Sal Petróleo S.A. A mudança consta de emenda apresentada e aprovada pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR).