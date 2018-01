Senado aprova bônus para Dnit se cumprir meta do PAC Servidores do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) que cumprirem metas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) ganharão um bônus salarial entre R$ 3,2 mil e R$ 28,7 mil, de acordo com projeto aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O texto foi aprovado em caráter conclusivo e se não houver recurso a plenário, será levado à sanção sem passar pelo plenário.