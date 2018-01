Senado aprova batizar aeroporto do RN com nome de pai de Henrique Alves

Brasília - O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), que altera o nome de um dos aeroportos do Estado para o do pai dele. A proposta inscreve o nome "Governador Aluízio Alves" no Aeroporto Internacional do Rio Grande do Norte/São Gonçalo do Amarante. O projeto seguirá para sanção presidencial.

Na justificativa, Henrique Eduardo Alves destacou a relevância da biografia do homenageado, que é descrito como um apaixonado por política e jornalismo. Além de ter governado o Rio Grande do Norte, ele teve uma carreira política com passagens na Câmara dos Deputados e ministro nos governos José Sarney e Itamar Franco. Ele viveu de 1921 a 2006.

"Aluízio Alves foi um brasileiro exemplar, e sua trajetória precisa ser lembrada para servir de referência para a juventude brasileira", afirmou o senador Gim Argello (PTB-DF), relator do projeto.