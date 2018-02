Senado aprova ampliação do poder de delegados O Senado aprovou na noite desta terça-feira, no plenário, o projeto de lei que amplia o poder dos delegados de polícia ao regular as investigações conduzida por eles. O texto aprovado dificulta a possibilidade de afastamento do profissional do inquérito e o equipara a integrantes do Ministério Público, diminuindo os poderes dessa instituição. Para começar a valer, as novas regras precisam ainda passar pela sanção da presidente Dilma Rousseff.