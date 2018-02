Senado aprova ampliação de benefícios do Bolsa Família Os benefícios do programa Bolsa Família foram estendidos para até R$ 70 por pessoa - mesmo quando não há um membro ainda criança ou adolescente. É o que prevê a Medida Provisória (MP) convertida em lei, aprovada nesta quarta-feira no Senado. A medida segue, agora, para a sanção da presidente Dilma Rousseff.