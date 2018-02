Senado aprova Adailton Cardoso Dias para cargo no DNIT O plenário do Senado aprovou na noite desta terça-feira, 5 , em votação secreta, a indicação do economista Adailton Cardoso Dias para ser o próximo diretor de Planejamento e Pesquisa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O nome foi referendado com 45 votos favoráveis, oito contrários e duas abstenções. Ele exerce desde 2008 a função de coordenador-geral de Planejamento e Programação de Investimentos no DNIT.