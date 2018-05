Senado adia votação de mudanças eleitorais para 3ªfeira O líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), pediu que a votação da proposta de alteração de regras eleitorais não acontecesse hoje. O presidente da casa, José Sarney (PMDB-AP), concordou com o pedido e anunciou o adiamento da votação para, em princípio, terça-feira. As mudanças nas regras eleitorais foram aprovadas hoje, em sessão conjunta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e Comissão de Ciência e Tecnologia e encaminhadas ao plenário.