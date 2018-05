Senado adia para amanhã votação da reforma eleitoral Foi adiada para amanhã a votação do projeto de reforma eleitoral pelas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado. O motivo do adiamento é a falta de entendimento em torno da proposta. Ainda hoje os relatores das duas comissões - Eduardo Azeredo (PSDB-MG) e Marco Maciel (DEM-PE)- e outros representantes das bancadas se encontrarão no gabinete de Maciel para tentar chegar a um entendimento.