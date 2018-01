Senado adia para 4ª votação da Venezuela no Mercosul O Senado aprovou ontem à noite uma série de projetos, mas adiou para a quarta-feira da próxima semana a votação do protocolo da Venezuela de adesão ao Mercosul. A data já tinha sido acertada pelos lideres dos partidos, mas os governistas tentaram colocar o assunto na pauta de ontem, sem sucesso, por causa do esvaziamento do plenário.