Semeghini é eleito para comandar diretório do PSDB-SP

SÃO PAULO - O secretário estadual de Gestão Pública, Júlio Semeghini, foi eleito neste domingo, 10, por aclamação, presidente do diretório municipal do PSDB na capital paulista. A informação é do atual presidente municipal do PSDB em São Paulo, José Henrique Reis Lobo.

O partido elegeu também o novo diretório municipal, com 71 membros titulares e 24 suplentes, que por sua vez, escolheu o nome de Semeghini para comandar o diretório. Às 18h00, no entanto, a reunião da chapa ainda não havia terminado.

O novo diretório municipal determinará os rumos do PSDB nas eleições para a cidade em 2012. "A nova comissão conduzirá o processo eleitoral, devendo ser responsável pela busca de parcerias e alianças com outros partidos", explica o líder do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo, Samuel Moreira.