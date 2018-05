Sem-teto protestam contra violência policial nos 50 anos do Golpe

No aniversário de 50 anos do Golpe Militar de 1964, nesta terça-feira, 1º, integrantes do Movimento dos Trabalhadores sem-teto (MTST) ocupam a Avenida Paulista em protesto contra a repressão policial e projetos de lei que tramitam no Legislativo Nacional para tipificar crimes de terrorismo, como atos de vandalismo em manifestações.

Segundo a CET, cerca de 500 pessoas ocupam totalmente a via nos dois sentidos. A Polícia Militar acompanha o ato e informou que ele segue de forma pacífica. Também participam do protesto integrantes de outros movimentos sociais e forças sindicais, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

Um grupo de manifestantes protocolou um documento de repúdio à violência policial no prédio do Ministério Público Federal. Eles também pretendem entregar o documento na Secretaria de Justiça de São Paulo e no gabinete da Presidência da República na capital paulista.