Sem-teto protestam contra preços em supermercados de SP

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e da Associação Periferia Ativa (APA) realizaram um protesto na manhã desta quarta-feira, 19, contra a alta dos preços dos alimentos e a crise econômica. Cerca de 50 manifestantes se reuniram no Terminal de ônibus João Dias, ao lado do Carrefour da Giovanni Gronchi, no Morumbi, segundo números da Polícia Militar (PM). A ação faz parte da Jornada contra a Carestia, que, segundo informações do movimento, seria realizada em sete Estados do País. Em nota, o Carrefour esclareceu que um grupo de cerca de 200 pessoas realizou uma manifestação pacífica no hipermercado localizado na Av. Giovanni Gronchi e que foi realizado um ato simbólico contra a crise econômica mundial. Segundo a rede, a manifestação transcorreu sem nenhum incidente e terminou por volta das 12 horas. O hipermercado opera normalmente. O objetivo da ação é chamar a atenção dos governantes e da sociedade para o aumento da miséria e das dificuldades econômicas que os trabalhadores brasileiros começam a sofrer com a crise econômica, de acordo com nota divulgada pelo movimento. Os movimentos reivindicam, entre outras pautas, políticas estatais para o controle dos preços, restaurantes populares e subsídios para abaixar o custo de vida. Texto atualizado às 16 horas