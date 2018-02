Temer cancela participação em inauguração de superprojeto da Vale

Sem teto em Parauapebas (PA) para chegar de avião, o presidente da República, Michel Temer, cancelou sua participação na inauguração do projeto S11D, da Vale. O evento estava marcado para começar às 11h, pelo horário local, correspondente a 12h em Brasília. O presidente chegou a se preparar para decolar, mas desistiu por causa da forte chuva e do céu encoberto na região sudeste do Pará.

O evento aconteceria na última quinta-feira, 15, mas foi remarcado para este sábado, para que Temer pudesse participar. Na quinta, o presidente lançou o pacote de medidas de incentivo ao investimento. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, será o representante do governo federal na inauguração do projeto. Segundo a Vale, o ministro saiu de Brasília mais cedo, por isso teria conseguido chegar a tempo.