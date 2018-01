Sem-terra vão deixar a prisão em ônibus Já chegou ao Presídio da Papuda, nos arredores da capital federal, a ordem judicial de soltura de 459 militantes do Movimento de Libertação dos Sem-Terra(MLST). Eles estão presos na penitenciária de segurança máxima desde que invadiram e depredaram a Câmara, na última terça-feira. Outros 42 presos, que foram autuados em flagrante e considerados pela Polícia Federal os principais responsáveis pelos crimes cometidos, vão continuar presos O subcomandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Segurança Independente, capitão PM Arnaldo Costa, confirmou a chegada da ordem de soltura dos 500 militantes, emitida pela juíza da 10ª Vara da Justiça Federal, Maria de Fátima de Paula Costa. Continuarão presos na Papuda os 42 líderes do MLST que supostamente comandaram a invasão da Câmara. O serviço de segurança da Papuda autorizou oito ônibus a entrarem na área do presídio para recolher os militantes beneficiados pela ordem de soltura. São os mesmos ônibus de empresas particulares alugados pelo MLST para trazer os militantes a Brasília na terça-feira. Do Presídio da Papuda, os 500 serão transportados pelos ônibus até um acampamento do MLST.